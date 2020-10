Bayer : Le titre perd 2%, un analyste abaisse son conseil

(CercleFinance.com) - Barclays a réduit sa recommandation sur Bayer, provoquant une baisse des actions du groupe pharmaceutique allemand.



Les actions de Bayer perdent de plus de 2 % en fin de matinée alors que Barclays a déclassé le titre de 'surpondéré' à 'pondéré en ligne'. L'analyste a également réduit son objectif de cours de 75 euros à 50 euros.



Cette décision intervient alors que la saison des bénéfices des sociétés pharmaceutiques commence officiellement aujourd'hui, avec le rapport du géant américain Johnson & Johnson.



'A court terme, nous considérons que le manque de catalyseurs est relativement pesant pour l'industrie pharmaceutique', a indiqué Barclays dans une note sectorielle, affirmant que la probabilité d'une victoire démocrate aux Etats-Unis pourrait accroître les inquiétudes concernant une législation plus large sur le prix des médicaments.



Les actions de Bayer ont chuté de plus de 37% en 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.