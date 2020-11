Bayer : Le potentiel prometteur de la finérénone

(CercleFinance.com) - Présentées par Bayer, les dernières données de l'étude de phase III Fidelio-Dkd tendent à démontrer le potentiel de la finérénone dans la prévention des maladies cardiovasculaires chez un large éventail de patients atteints d'insuffisance rénale chronique et de diabète de type 2, avec ou sans antécédents de maladie cardiovasculaire.



D'autres études à venir devraient permettre aux scientifiques d'approfondir leur compréhension du rôle de la finérénone, un traitement qui 'pourrait potentiellement offrir une approche rationalisée pour traiter le risque cardiovasculaire dans cette population de patients vulnérables', espère le Dr Joerg Moeller, membre du comité exécutif de la division pharmaceutique de Bayer AG et responsable de la recherche et du développement.



Bayer a soumis la finerénone à une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et dans l'UE.



