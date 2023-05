Bayer : Lancement d'une unité pour la santé de précision

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que sa division santé grand public a lancé une unité axée sur le développement de nouveaux produits de santé de précision -un domaine dans lequel le groupe allemand était déjà actif- dans sa gamme de catégories de santé quotidienne.



Il souhaite développer des produits permettant aux gens de mieux contrôler leur santé personnelle grâce à des solutions numériques qui facilitent des choix plus éclairés basés sur des informations personnelles et de nouveaux mécanismes.



L'unité Bayer Precision Health se concentrera sur la réponse aux besoins non satisfaits dans ses principales catégories. Elle fonctionnera avec des start-ups et d'autres fournisseurs de santé numérique, ainsi qu'avec les capacités numériques existantes du groupe.



