Bayer : Lancement d'une étude de phase III sur la finerenone

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui le lancement d'une étude de phase III visant à évaluer un traitement de finerenone, en plus du traitement standard, chez les patients pédiatriques atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) et d'une protéinurie sévèrement augmentée.



L'objectif principal de l'étude est de démontrer la supériorité de la finerenone en plus d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) ou d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARA) par rapport au placebo pour réduire l'excrétion des protéines urinaires chez ces patients.



'En cas de succès, les informations de cette étude pourraient être d'une grande importance pour les enfants vivant avec une maladie rénale chronique et leurs familles', a déclaré le Dr Franz Schaefer, professeur de pédiatrie et chef de la division de néphrologie pédiatrique à l'hôpital universitaire de Heidelberg (Allemagne).



