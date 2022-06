Bayer : Lance une solution autour de l'imagerie médicale

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui le lancement de Calantic Digital Solutions, une nouvelle plateforme offrant un accès à des applications numériques activées par l'IA pour l'imagerie médicale.



La plate-forme hébergée dans le cloud comprend des applications conçues pour faciliter la hiérarchisation, la détection et la quantification des lésions.



Ainsi, la nouvelle plateforme accompagnera les professionnels de santé à toutes les étapes de leur travail, du diagnostic au traitement de leurs patients.



Les premiers lancements seront réalisés sur le marchés des Etats-Unis et dans plusieurs pays européens, sous réserve de d'approbation des autorités réglementaires locales.





