Bayer : Lance une initiative contre la malnutrition

(CercleFinance.com) - Bayer annonce le lancement de l'initiative 'The Nutriment Gap' dont le but est de faciliter l'accès aux vitamines et aux minéraux chez les plus démunis et de lutter contre la malnutrition.



L'objectif du programme est d'atteindre 50 millions de personnes par an d'ici à 2030 grâce à une action directe, appuyée par des partenariats avec des organisations non gouvernementales (ONG).



Bayer prévoit ainsi de fournir des micronutriments multiples (MMS) via son partenariat avec l'ONG Vitamin Angels, notamment pour les femmes enceintes, pendant la grossesse puis lors des deux premières années de vie.



Les interventions commenceront en Indonésie, au Mexique, aux États-Unis et au Vietnam et seront déployées dans d'autres pays au cours des années suivantes, explique Bayer.



L'idée est aussi de développer un programme d'éducation nutritionnelle avec Vitamin Angels et d'autres partenaires pour autonomiser les professionnels de la santé et les femmes enceintes dans les communautés mal desservies.



