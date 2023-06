Bayer : Lance une étude de phase III sur la finerénone

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui le lancement d'une étude de phase III visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité de la finerénone par rapport à un placebo chez les adultes atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) et de type 1 diabète (DT1).



L'objectif principal de l'étude est de démontrer la supériorité de la finerénone sur le placebo dans la réduction du rapport albumine/créatinine urinaire (UACR) sur 6 mois.



A l'heure actuelle, la finerénone est approuvée pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique associée au diabète de type 2 (DT2) dans plus de 70 pays à travers le monde.



Contrairement au DT2 -qui est principalement une maladie métabolique chronique- dans le diabète de type 1, les cellules sécrétant de l'insuline du pancréas sont détruites.



Par conséquent, 'de nouvelles stratégies sont nécessaires pour ralentir le taux de déclin de la fonction rénale, c'est pourquoi cette importante étude est une bonne nouvelle pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique et de diabète de type 1, ainsi que pour la communauté clinique', a commenté Janet McGill, professeure de médecine à la Division d'endocrinologie, métabolisme et recherche sur les lipides à la Washington University et coprésidente du comité exécutif de l'étude.



