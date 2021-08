Bayer : Lance une étude de phase III autour de l'elinzanetant

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui le lancement de la phase III de son programme de développement clinique visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'elinzanetant dans le cadre du traitement des symptômes vasomoteurs lors de la ménopause.



' Sur la base des données positives de la phase II, nous sommes très heureux de lancer maintenant le programme de phase III avec l'élinzanetant ciblant les symptômes de la ménopause les plus fréquents et les plus gênants ', a déclaré le Dr Christian Rommel, membre du comité exécutif de la division pharmaceutique et mondiale de Bayer AG. Responsable Recherche et Développement.



'Notre objectif est donc de développer une option de traitement non hormonale qui améliorera la qualité de vie des femmes pendant la ménopause', a-t-il ajouté.



Les symptômes vasomoteurs (bouffées de chaleur) sont signalés par jusqu'à 80% des femmes à un moment donné de la transition ménopausique. Ils constituent la principale cause de consultation médicale au cours de cette phase particulière de la vie d'une femme.









