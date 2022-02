Bayer : Lance une étude de phase II sur la finerenone

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui le lancement d'une étude de phase II visant à évaluer la traitement associant finerenone et empagliflozine, par rapport à la finerenone seule ou à l'empagliflozine seule, chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) et d'un diabète de type 2 (DT2).



L'objectif principal de l'étude est de démontrer que l'utilisation simultanée de finerenone et d'empagliflozine est préférable à l'empagliflozine seule ou à la finerenone seule pour réduire le rapport albumine/créatinine urinaire (UACR).



' L'UACR est un prédicteur important des résultats rénaux et cardiovasculaires à long terme chez les patients atteints d'IRC et de diabète de type 2. Des niveaux élevés d'UACR indiquant une aggravation des lésions rénales', détaille Rajiv Agarwal, professeur de médecine à l'Indiana University School of Medicine et au VA Medical Center d'Indianapolis, et président du comité directeur de l'étude.



En cas de succès, les résultats de cette étude pourraient être d'une grande importance pour les cliniciens afin d'optimiser la gestion de la maladie et retarder sa progression, a-t-il expliqué.



