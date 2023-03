Bayer : Lance des solutions numériques avec Microsoft

(CercleFinance.com) - Suite au partenariat stratégique signé avec Microsoft en 2021, Bayer annonce avoir lancé aujourd'hui de nouvelles solutions basées sur le cloud pour l'industrie agroalimentaire : AgPowered Services.



En combinaison avec Microsoft Azure Data Manager for Agriculture, l'ensemble fournit des capacités prêtes à l'emploi, à destination des entreprises et des organisations, pour leurs propres solutions numériques internes ou orientées vers le client.



'L'agriculture moderne et la production alimentaire génèrent une énorme quantité de données précieuses qui peuvent stimuler la productivité et la durabilité', a déclaré le Dr Robert Reiter, responsable de la R&D pour la division Crop Science de Bayer.



'Notre partenariat avec Bayer nous permet de bénéficier de nos expériences respectives pour donner aux organisations les moyens de relever les défis de l'agriculture d'aujourd'hui' ajoute Ralph Haupter, président de Microsoft EMEA.



