Bayer : Lance Climate FieldView en Afrique du Sud

(CercleFinance.com) - The Climate Corporation, la branche d'agriculture numérique de Bayer, a annoncé le lancement commercial de sa plate-forme d'agriculture numérique de pointe, Climate FieldView, en Afrique du Sud.



Adopté par des agriculteurs dans plus de 20 pays et sur plus de 60 millions d'hectares souscrits dans le monde (150 millions d'acres), ce lancement constitue une étape majeure pour l'entreprise en tant que première expansion sur le continent africain.



'Avec la plate-forme FieldView, The Climate Corporation et Bayer sont les pionniers de l'industrie de l'agriculture numérique pour aider les agriculteurs à gérer activement les risques et à augmenter la productivité tout en simplifiant leurs opérations', assure Bayer.



