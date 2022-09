Bayer : La notice de la finérénone mise à jour aux USA

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) avait accepté sa demande de mise à jour concernant la notice de Kerendia (finérénone).



Le groupe pharmaceutique allemand indique que la notice du médicament va désormais inclure ses effets bénéfiques au niveau de la mortalité cardiovasculaire chez les patients atteints de néphropathie chronique et de diabète de type 2.



La néphropathie chronique, une maladie potentiellement mortelle qui est généralement sous-diagnostiquée, est l'une des complications les plus courantes du diabète.



C'est la principale cause d'insuffisance rénale au stade terminal, en présence de laquelle les patients doivent être dialysés ou recevoir une greffe rénale pour rester en vie.



Les patients atteints de néphropathie chronique et de diabète de type 2 sont trois fois plus susceptibles de mourir d'un trouble cardiovasculaire que les patients atteints uniquement de DT223.



La finérénone avait été approuvée en juillet 2021 sous la marque commerciale Kerendia par la Food and Drug Administration (FDA) dans le traitement de la néphropathie chronique et du diabète de type 2 chez l'adulte.



