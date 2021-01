Bayer : La FDA donne son feu vert pour le vericiguat

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé le vericiguat (verquvo) comme traitement des patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique symptomatique.



L'approbation s'appuie sur les résultats de l'essai pivot de phase III Victoria, publié dans le New England Journal of Medicine (NEJM) en mars 2020 et fait suite à l'examen prioritaire accordée par la FDA.



Vericiguat est développé conjointement avec MSD (un nom commercial de Merck & Co) qui en détient les droits commerciaux aux États-Unis tandis que Bayer détient les droits commerciaux exclusifs dans le reste du monde.



