Bayer : La FDA approuve deux nouvelles indications du Xarelto

(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé deux nouvelles indications pédiatriques pour Xarelto (rivaroxaban).



Le Xarelto pourra désormais être utilisé comme traitement de la thromboembolie veineuse (TEV) - et en limiter la récidive - dès la naissance du patient.



Il pourra aussi être utilisé dans la thromboprophylaxie, soit la prévention de la TEV et des événements liés à la TEV, chez les enfants âgés de deux ans et plus et atteints d'une cardiopathie congénitale qui ont subi l'intervention de Fontan.



' L'approbation de deux nouvelles indications pour Xarelto aux États-Unis est une étape importante pour aider à faire face au fardeau de la thromboembolie veineuse dans une population de patients vulnérables', a commenté le Dr Michael Devoy, directeur médical de Bayer.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.