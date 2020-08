Bayer : La FDA a approuvé Lampit pour les enfants

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé Lampit (nifurtimox) pour le traitement de la maladie de Chagas chez les enfants.



L'utilisation de ce médicament est réalisée chez les patients pédiatriques (de la naissance à moins de 18 ans et pesant au moins 2,5 kg) pour le traitement de la maladie de Chagas.



Le médicament est spécialement conçu pour se disperser dans l'eau, ce qui peut faciliter le dosage et l'administration aux patients pédiatriques qui peuvent avoir des difficultés à avaler des comprimés.



Le chagas est une maladie tropicale infectieuse qui affecte environ 300 000 personnes aux États-Unis.



' La maladie de Chagas peut frapper à tout âge, et la détection et le traitement précoces sont importants. Ceci est particulièrement pertinent pour les enfants ', a déclaré Aleksandra Vlajnic, vice-présidente et chef des affaires médicales pour les Amériques chez Bayer.



