Bayer : La durée d'application de Mirena prolongée aux USA

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi que la FDA américaine avait accepté de prolonger d'un an la durée d'action de son système intra-utérin Mirena destiné à la prévention des grossesses et au traitement des saignements menstruels abondants.



Le dispositif, approuvé depuis 2000 aux Etats-Unis, pourra désormais être utilisé pendant sept ans en tant , contre six ans actuellement.



Mirena agit en libérant lentement du lévonorgestrel, une hormone couramment utilisée dans les contraceptifs oraux, directement dans l'utérus.



