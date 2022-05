Bayer : L'autorité de santé chinoise approuve le Verquvo

(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) a approuvé le vericiguat sous la marque Verquvo (en 2,5mg, 5mg et 10mg), pour les adultes atteints d'insuffisance chronique symptomatique et fraction d'éjection réduite (moins de 45%).



Cette approbation constitue 'une étape importante' pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque à travers la Chine, offrant ainsi 'une nouvelle option pour aider à briser le cycle d'aggravation des événements d'insuffisance cardiaque et d'hospitalisations répétées', explique en substance le Dr Michael Devoy, directeur médical chez Bayer.



Le laboratoire précise enfi que Verquvo a été approuvé aux États-Unis, dans l'UE, au Japon et dans de nombreux autres pays du monde et qiue plusieurs autres demandes d'autorisation de mise sur le marché sont en cours dans le monde.



