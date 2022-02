Bayer : L'asundexian obtient le statut 'Fast Track' de la FDA

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé la désignation 'Fast Track' à son médicament expérimental asundexian, potentiel traitement de prévention secondaire destiné aux patients victimes d'un AVC ischémique non cardio-embolique.



La désignation 'Fast Track' vise à faciliter le développement et à accélérer l'examen de médicaments candidats au traitement de besoins médicaux non satisfaits.



Bayer ajoute que l'asundexian peut aussi être utilisé pour deux affections supplémentaires: la fibrillation auriculaire (rythme cardiaque irrégulier) et l'infarctus du myocarde récent (attaque cardiaque).



Asundexian fait d'ailleurs actuellement l'objet d'essais cliniques de phase II dans les trois indications, soit en tant que traitement autonome, soit en association avec un traitement, précise Bayer.





