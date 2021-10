Bayer : Investit 5,1 ME dans son site de R&D en Espagne

(CercleFinance.com) - Bayer annonce qu'un investissement de 5,1 millions d'euros dans son centre de R&D de San Nicolás (Esapgne) va permettre d'accélérer le développement mondial de ses variétés de semences potagères.



L'extension de ce site -avec notamment une installation de R&D multifonctionnelle pour la biologie cellulaire, des laboratoires, des salles de culture cellulaire, des chambres climatisées ainsi qu'un espace de serre de haute technologie- devrait permettre à Bayer de commercialiser plus rapidement ' des semences de haute qualité ' sur les marchés mondiaux, à savoir des graines de concombre, melon, poivron et aubergine.



Le site de San Nicolás soutient le pipeline mondial de R&D de Bayer en matière de semences potagères vendues à des clients dans plus de 130 pays et territoires sous les marques Seminis et De Ruiter, toutes deux réunies sous le nom de Vegetables by Bayer.



Bayer évoque d'ores-et-déjà la possibilité d'investir davantage à San Nicolás au cours des prochaines années dans le cadre d'une deuxième phase d'expansion.





