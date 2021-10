Bayer : Investit 400 ME pour améliorer la contraception

(CercleFinance.com) - Bayer annonce aujourd'hui un investissement de 400ME afin d'augmenter ses capacités de production à Turku (Finlande) et construire un nouveau site de production à Alajuela (Costa Rica), dans le cadre de son engagement à fournir un accès à la planification familiale à 100 millions de femmes d'ici 2030.



Au Costa Rica, Bayer construira une nouvelle usine de production à la pointe de la technologie, spécialisée dans la production et la fourniture de moyens réversibles de contraception de longue durée, principalement à destination des pays à revenus faibles ou moyens. Le site devrait être opérationnel d'ici 2024.



Par ailleurs, l'expansion des capacités de production à Turku, en Finlande, devrait être achevée d'ici 2025. Le site tirera parti de l'automatisation et de la robotique pour produire des contraceptifs réversibles à longue durée d'action.



Les deux sites produiront des implants hormonaux et des systèmes intra-utérins hormonaux (SIU), précise Bayer.



