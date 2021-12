Bayer : Investit 100 ME dans la durabilité des produits

(CercleFinance.com) - Bayer annonce un investissement de 100 millions d'euros dans les produits de santé durables afin de faire progresser les engagements de l'entreprise en matière de développement durable à l'horizon 2030.



L'idée de cet investissement est d'accompagner l'innovation, la production et la consommation durables des marques de santé grand public comme Aspirin, Bepanthen, Claritin et Elevit.



Cet investissement, qui équivaut à 2% des ventes, permettra 'de favoriser l'utilisation durable des produits de l'entreprise et contribuera à créer un monde où les gens peuvent vivre une vie plus saine', assure l'entreprise.



