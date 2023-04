Bayer : Investissement sur un site en Ukraine

(CercleFinance.com) - Bayer annonce un investissement de 60 millions d'euros à partir de 2023 dans son usine de production de semences de maïs de Pochhuiky, en Ukraine, renforçant ainsi son activité d'agrochimie dans le pays et contribuant à la reconstruction de son économie.



Cet investissement comprend un nouveau séchoir à graines, des équipements agricoles de pointe, des installations de stockage et la construction de deux abris anti-bombes pour assurer la sécurité des employés du site.



Avant la guerre, Bayer a réalisé un investissement de près de 200 millions d'euros pour établir une production de semences de maïs grâce au site de Pochhuiky, qui fonctionne avec une centaine d'employés sur place et environ 250 à 300 travailleurs saisonniers.



