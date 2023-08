Bayer : Investissement pour la R&D à Monheim

(CercleFinance.com) - Bayer fait part d'un investissement de 220 millions d'euros dans la recherche-développement (R&D) sur son site de Monheim, soit son plus important investissement dans son activité d'agrochimie en Allemagne depuis la fondation de ce site en 1979.



Le nouveau complexe doté de laboratoires, de bureaux et d'une serre offrira de l'espace pour environ 200 employés. Il aura pour but principal de développer la prochaine génération de produits pour améliorer la sécurité environnementale et humaine de l'agrochimie.



Cet investissement reflète également l'engagement de Bayer envers la capacité d'innovation de l'Allemagne et de l'Europe. La période de construction prévue de la nouvelle installation sera d'environ trois ans et sa mise en service complète est attendue pour 2026.



