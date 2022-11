Bayer : Investissement dans une 'agritech' californienne

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi avoir réalisé un investissement dans NuCicer, une société californienne d'innovation agricole ('agritech'), sans préciser le montant de la transaction.



Le géant allemand de la chimie indique que NuCicer, créée par le généticien Douglas Cook et sa fille entrepreneuse Kathryn, est à l'origine d'une espèce de pois-chiche contenant 75% de protéines de plus que les variétés existantes



Son investissement, finalisé par le biais de sa filiale d'innovation 'Leaps by Bayer', doit permettre à NuCicer de mettre son produit sur le marché dès l'an prochain.



