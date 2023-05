Bayer : Investissement dans Boundless Bio

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que son bras d'investissement Leaps by Bayer a codirigé, avec RA Capital Management, un financement de 100 millions de dollars au profit de Boundless Bio, une société d'oncologie de précision de nouvelle génération en phase clinique.



Boundless Bio utilisera ce financement pour faire progresser sa thérapie expérimentale BBI-355, qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 1/2 en cours chez des patients atteints de cancers amplifiés par un oncogène.



Outre le groupe allemand de santé et RA Capital Management, ce tour de table voit la participation de nouveaux investisseurs supplémentaires, à savoir Sectoral Asset Management et Piper Heartland Healthcare Capital.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.