Bayer : Finalise l'acquisition de Blackford Analysis

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Blackford Analysis Ltd, une plate-forme mondiale d'IA d'imagerie stratégique qui fournit également une infrastructure et un accès à un riche écosystème d'applications cliniques axé sur l'imagerie et l'analyse.



Par conséquent, Blackford est désormais une filiale à 100% de Bayer.



'La société va continuer à fonctionner de manière indépendante afin de préserver sa culture entrepreneuriale', précise Bayer.



Blackford développera ainsi sa technologie, ses partenariats de distribution et son portefeuille ClinApp tout en bénéficiant de l'expérience, de l'infrastructure et de la portée de Bayer en tant que société pharmaceutique mondiale.



Bayer précise que l'activité mondiale de l'IA en imagerie médicale a dépassé les 400 M$ en 2021 et devrait atteindre 1,36 milliard de dollars à l'horizon 2026.



