Bayer : Étend sa collaboration sur le cancer avec Veracyte

(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments allemand Bayer a déclaré qu'il avait élargi sa collaboration avec Veracyte, une société américaine de diagnostic moléculaire, pour d'y inclure le cancer de la thyroïde.



Dans le cadre de cet accord, Bayer utilisera les outils de test de Veracyte pour identifier les facteurs génomiques sous-jacents, y compris les fusions de gènes NTRK, dans les tumeurs des patients.



L'objectif est de pourvoir identifier ces patients afin que les médecins puissent prendre des décisions de traitement plus éclairées, a déclaré Bayer.



Les tests de Veracyte utilisent le séquençage ARN du transcriptome entier pour identifier 905 variantes d'ADN et 235 fusions d'ARN dans 593 gènes, y compris les fusions NTRK, qui causent certains cancers.



