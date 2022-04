Bayer : Enveloppe d'investissement pour Leap by Bayer

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son tout premier forum sur l'innovation révolutionnaire, Bayer fait part de son intention d'investir plus de 1,3 milliard d'euros au cours des trois prochaines années dans son unité d'investissement à impact 'Leaps by Bayer'.



'Ces sept dernières années, nous avons investi plus de 1,3 milliard dans un portefeuille comprenant plus de 50 entreprises, toutes axées sur le changement des paradigmes en santé et agriculture', a déclaré le responsable de cette unité, Jürgen Eckhardt.



'Comme Bayer intensifiera son investissement dans Leaps au cours des prochaines années, nous pourrons continuer sur la bonne voie et fournir un financement aux esprits les plus brillants travaillant sur des solutions qui font vraiment la différence', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.