Bayer : En hausse après des résultats positifs sur le Nubeqa

(CercleFinance.com) - Avec des gains de près de 3%, l'action Bayer signe vendredi matin la plus forte progression de l'indice DAX après l'obtention de résultats positifs dans le traitement du cancer de la prostate métastatique.



Le groupe allemand a annoncé qu'une étude clinique de phase III avait montré que Nubeqa avait permis d'améliorer de manière 'significative' la survie globale des patients traités.



Administré en association avec l'anticancéreux docetaxel et l'ADT, le médicament a réduit le risque de décès de 32,5% chez les participants de l'essai en comparaison avec les traitements existants.



En dépit de certains progrès ces dernières années, le cancer de la prostate métastatique reste associé à un taux de fatalité de seulement 30% au bout de cinq ans.



Nubeqa est pour l'instant approuvé dans le traitement du cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration.



A la Bourse de Francfort, le titre Bayer progresse actuellement de 2,6% après avoir pris jusqu'à 3% en début de séance.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.