Bayer : Émet trois milliards d'euros de nouvelles obligations

(CercleFinance.com) - Bayer AG a placé avec succès mardi de nouvelles obligations senior pour un volume total de trois milliards d'euros dans le cadre de son programme d'émission de dette. L'émission comprend trois tranches et a été couverte environ quatre fois.



Bayer a l'intention de coter les obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.



Les trois tranches, d'un montant de 750 millions d'euros, 750 millions d'euros et 1,5 milliard d'euros, ont des échéances respectives de 3,25 ans, 6,25 ans et 10 ans. Les coupons des obligations sont de 4,000 % par an, 4,250 % par an et 4,625 % par an, respectivement. Les obligations ont été émises en coupures de 1 000 euros.



Les obligations devraient être notées Baa2, BBB et BBB+ par Moody's, Standard & Poor's et Fitch, respectivement.



'Le niveau élevé de sursouscription de nos nouvelles obligations reflète la confiance des investisseurs dans le développement de Bayer', a déclaré Wolfgang Nickl, directeur financier de Bayer.



