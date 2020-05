Bayer : Données positives dans le cancer de la prostate

(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie et de pharmacie Bayer annonce que son Nubeqa réduit de 31% le risque de décès chez les hommes atteints de cancers de la prostate résistants à la castration et non métastatiques, comparé à placebo.



Ces données ressortent de l'analyse finale d'un essai de phase III qui sera présentée par l'entreprise allemande lors du congrès de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra de façon virtuelle du 29 au 31 mai prochains.



