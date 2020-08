Bayer : Don d'insecticide en Afrique de l'Est

(CercleFinance.com) - Bayer fait part d'un don de 170.000 litres d'insecticide Decis ULV aux agriculteurs d'Afrique de l'Est, actuellement confrontés à une invasion de criquets dévastatrice et à une crise de sécurité alimentaire imminente.



Le géant allemand de la chimie a ainsi déjà livré 50.000 litres à l'Ouganda et en fournira encore 120.000 au Kenya. Représentant ensemble une valeur de l'ordre de 750.000 euros, ce don permettra de traiter 170.000 hectares parmi les champs les plus affectés.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.