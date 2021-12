Bayer : Dévoile le projet Carbonview avec Bushel et AWS

(CercleFinance.com) - Bayer dévoile aujourd'hui Carbonview, un projet conceptualisé et développé aux côtés de Bushel et d'Amazon Web Services (AWS) visant à accompagner les agriculteurs des États-Unis dans la mise en place de chaînes d'approvisionnement plus durables et finalement atténuer l'impact de l'agriculture sur l'environnement.



Dans un premier temps, Carbonview permettra aux producteurs états-uniens d'éthanol (le maïs est un ingrédient clé de la production d'éthanol) de suivre les émissions de carbone tout au long de la chaîne d'approvisionnement - de la plantation à la production - et d'adapter leurs pratiques en conséquence.



Grâce à la plateforme Climate FieldView, les agriculteurs restent propriétaires de leurs données et choisissent avec qui les partager.



L'équipe derrière le projet Carbonview ambitionne d'étendre le programme à terme à d'autres régions du monde et à d'autres céréales fourragères, céréales alimentaires et graines oléagineuses telles que le soja.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.