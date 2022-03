Bayer : Deux nominations en Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé lundi la nomination de Michael Parrish au poste de directeur des affaires publiques, des travaux scientifiques et du développement durable pour ses activités aux Etats-Unis.



Dans ses nouvelles fonctions, Michael Parrish sera chargé de l'unification de l'organisation et de la stratégie de la filiale américaine du géant chimique et pharmaceutique allemand, mais aussi de ses bonnes relations avec le gouvernement américain.



Il avait été nommé à titre intérimaire à ce poste nouvellement créé en avril 2021.



Bayer a également annoncé la promotion de Duane Simpson au poste de directeur des affaires publiques, des travaux scientifiques et du développement durable, mais cette fois pour sa filiale de protection des cultures en Amérique du Nord.



Ces deux nominations interviennent alors que le groupe fait face à de nombreux procès aux Etats-Unis visant le Roundup, l'herbicide à base de glyphosate développé par sa filiale Monsanto.



