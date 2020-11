Bayer : Des résultats inférieurs au consensus

(CercleFinance.com) - Bayer a fait état mardi de résultats inférieurs aux attentes pour le troisième trimestre, la faiblesse de son activité de protection des cultures ayant plus que compensé la vigueur de ses activités de médicaments grand public.



Le groupe allemand, l'un des rares à être encore présent dans la chimie et la pharmacie, a dégagé sur le trimestre écoulé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) avant éléments exceptionnels en baisse de 21% à moins de 1,8 milliard d'euros, c'est-à-dire 13% en-dessous du consensus.



Bayer a enregistré sur la période un chiffre d'affaires en repli de 5% à 8,5 milliards d'euros, un niveau là encore en deçà des attentes.



L'Ebitda de sa branche de protection des cultures est ressorti négatif à hauteur de 34 millions d'euros, à comparer avec un bénéfice de 500 millions d'euros un an plus tôt, notamment en raison d'une chute des ventes en Amérique du Nord due à des retours de produits.



A la Bourse de Francfort, l'action Bayer cotée sur l'indice DAX n'affichait pourtant qu'un repli limité de 1,6% après ces résultats décevants.



Dans son communiqué, Bayer indique en effet être parvenu à un règlement de quelque 88.500 contentieux liés au glyphosate sur les 125.000 recensés jusqu'ici, ce qui l'oblige à désormais anticiper deux milliards de dollars de provisions, contre 1,25 milliard jusque-là.



'Cela laisse penser qu'on pourrait se diriger vers un accord dans sa totalité', glisse ce matin un analyste basé à Londres.



