Bayer : Dans le rouge sur un abaissement d'objectifs

(CercleFinance.com) - Bayer perd 3% en début de séance à Francfort, après la publication d'un BPA coeur en hausse de 5,3% à 1,59 euro au titre du deuxième trimestre, supérieur de quelques cents au consensus, mais accompagné d'un abaissement d'objectifs pour 2020 avec l'impact de la Covid-19.



A taux de changes constants, le groupe allemand de chimie et de santé n'attend plus en effet qu'un BPA coeur entre 6,70 et 6,90 euros, un EBITDA hors exceptionnel de l'ordre de 12,1 milliards d'euros et un chiffre d'affaires entre 43 et 44 milliards.



Sur le trimestre écoulé, Bayer a vu son EBITDA avant éléments exceptionnels augmenter de 5,6% à 2,88 milliards d'euros, pour des revenus d'un peu plus de dix milliards, en retrait de 2,5% hors effets de changes et de périmètre.



