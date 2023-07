Bayer : Coopération avec Swiss TPH contre les vers parasites

(CercleFinance.com) - Bayer et l'Institut tropical et de santé publique suisse (Swiss TPH) annoncent une coopération autour du développement clinique du composé emodepside pour le traitement des humains infectés par des helminthes (ver parasite de l'homme et de certains mammifères) transmis par le sol.



L'emodepside est une substance efficace contre plusieurs nématodes gastro-intestinaux chez les animaux domestiques mais qui n'est pas encore approuvée pour un usage humain.



Des chercheurs de Swiss TPH et des partenaires en Tanzanie ont montré son efficacité dans deux études de phase II chez des humains infectés par des trichocéphales et des ankylostomes, menées sur l'île de Pemba.



