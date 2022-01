Bayer : Collaboration stratégique avec Mammoth Biosciences

(CercleFinance.com) - Bayer AG annonce une collaboration stratégique et un accord d'option avec Mammoth Biosciences, spécialiste de l'édition de gènes afin d'utiliser les systèmes CRISPR (de courtes séquences d'ADN répétées et reconnaissables) de Mammoth pour développer des thérapies d'édition de gènes in vivo.



La technologie d'édition de gènes de Mammoth Biosciences est présentée comme 'révolutionnaire' et permettra à Bayer de développer plus rapidement des thérapies transformatrices pour les patients. Selon les termes de l'accord, les deux sociétés commenceront leur collaboration en se concentrant sur les maladies ciblant le foie.



Selon les termes de l'accord, Mammoth Biosciences recevra un paiement initial de 40 millions de dollars ainsi que des paiements futurs potentiels de l'ordre de plus d'un milliard de dollars en cas de réussite de certains travaux de recherche et de développement, ainsi que des jalons commerciaux.



