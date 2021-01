Bayer : Collaboration avec CureVac contre la Covid-19

(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir signé un accord de collaboration et de services avec CureVac, une société biopharmaceutique développant une nouvelle classe de médicaments transformateurs à base d'acide ribonucléique messager (ARNm).



Aux termes de l'accord, le groupe allemand d'agrochimie et de santé soutiendra le développement, la fourniture et les opérations sur les territoires clés du candidat vaccin CVnCoV de CureVac contre la Covid-19.



Les deux entreprises prévoient ainsi de combiner leurs forces pour que CureVac soit en mesure de fournir des centaines de millions de doses de CVnCoV dans le monde, une fois les autorisations accordées, et contribuer à mettre fin à la pandémie.



