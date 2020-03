Bayer : Augmente sa capacité d'analyse Covid-19 en Allemagne

(CercleFinance.com) - Bayer renforce sa capacité d'analyse Covid-19 en créant un laboratoire de test à deux étages sur son campus de Berlin, a annoncé le fabricant allemand de produits pharmaceutiques et chimiques.



Rien que sur son site de Berlin, plus de 140 employés se sont portés volontaires pour doter le nouveau site, qui devrait bientôt pouvoir effectuer jusqu'à 1 000 tests SARS-CoV-2 supplémentaires par jour, a indiqué la société.



Bayer a indiqué fournir également à trois laboratoires certifiés de diagnostic clinique les appareils de l'entreprise à partir de ses usines de Leverkusen, Monheim, Wuppertal et Cologne.



Au total, la société fournira plus de 40 dispositifs de diagnostic de virus à partir de ses opérations de recherche, ce qui permettra d'augmenter la capacité d'analyse de Covid-19 en Allemagne de plusieurs milliers de tests par jour, a déclaré le groupe.



