Bayer : Astepro va être vendu sans ordonnance aux USA

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration américaine avait donné son feu vert à la commercialisation sans ordonnance d'Astepro Allergy, un spray nasal destiné au traitement des allergies respiratoires.



Avec cette autorisation, Astepro devient le premier vaporisateur antihistaminique sans stéroïdes disponible sans ordonnance aux Etats-Unis pour les adultes et les enfants de plus de six ans.



Le médicament était jusqu'ici uniquement disponible sur ordonnance sur le marché américain.



