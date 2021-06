Bayer : Acquisition pour le cancer de la prostate

(CercleFinance.com) - Bayer annonce l'acquisition de Noria Therapeutics et PSMA Therapeutics. L'acquisition élargit le portefeuille oncologique de Bayer pour le cancer de la prostate.



' Cette opération permettra à Bayer d'obtenir les droits exclusifs d'une étude différenciée sur les radionucléides alpha composé à base d'actinium-225 et d'une petite molécule dirigée contre l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) ' indique le groupe.



' Bayer se concentre sur la réponse aux divers besoins médicaux des patients atteints de cancer, en fournissant des traitements qui ont le potentiel d'améliorer les résultats des patients tout au long des différents stades de la maladie ', a déclaré Robert LaCaze, membre du comité exécutif de la division pharmaceutique et chef de la division pharmaceutique.



