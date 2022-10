Bayer : Achève la vente d'une activité à Cinven

(CercleFinance.com) - Bayer a finalisé la vente de son activité Environmental Science Professional à la société internationale de capital-investissement Cinven, après que les deux sociétés aient conclu un accord correspondant en mars.



Le prix d'achat de l'activité, qui a généré des ventes d'environ 600 millions d'euros en 2021, s'élève à 2,6 milliards de dollars américains (2,6 milliards d'euros).



L'activité cédée sera exploitée en tant que société indépendante appelée Envu. Près de 900 employés au total seront transférés de Bayer à Envu.



L'entreprise offre des solutions de lutte contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes dans des domaines non agricoles tels que la lutte antivectorielle, la gestion des parasites, la gestion de la végétation, la foresterie, le gazon et les plantes ornementales.



'Avec Cinven, nous avons trouvé un propriétaire solide qui s'engage en faveur du potentiel de croissance à long terme de l'entreprise et de son personnel', a déclaré Rodrigo Santos, membre du conseil d'administration de Bayer AG et responsable de la division Crop Science.



'Nous prévoyons de nous appuyer sur les solides fondations établies par Bayer en y investissant de manière significative', a ajouté Pontus Pettersson, associé de Cinven.



