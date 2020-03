Bayer : Accord de collaboration avec l'indien Curadev

(CercleFinance.com) - Bayer et la société indienne Curadev annoncent un accord de collaboration de recherche et de licence pour un programme visant la découverte de médicaments candidats pour le traitement de maladies pulmonaires, cardiovasculaires ou d'autres maladies inflammatoires.



Curadev recevra du groupe allemand un paiement initial ainsi que des financements de recherche, et pourrait être éligible à des paiements d'étapes pour potentiellement plus de 250 millions d'euros, ainsi qu'à des redevances en pourcentage à un chiffre sur les ventes.



