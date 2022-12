Bayer : À nouveau sur la liste A du CDP

(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir été reconnu leader en matière de changement climatique pour la cinquième année consécutive, recevant la note la plus élevée du CDP, une organisation environnementale mondiale à but non lucratif, pour ses activités et sa transparence en matière de changement climatique.



Bayer fait ainsi partie d'un petit nombre d'entreprises qui ont obtenu un 'A' - sur près de 15000 entreprises notées.



Bayer occupe sa position de leader depuis une demi-décennie et n'a jamais obtenu de note inférieure à A- depuis la première soumission d'un questionnaire CDP sur le changement climatique en 2010.



Cette année, 3,4 % des entreprises notées sur le climat ont reçu une note A, précise Bayer.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.