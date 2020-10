Bayer : 8 millions de dollars investis dans Azitra

(CercleFinance.com) - A travers Leaps by Bayer, sa branche d'investissement, Bayer a annoncé aujourd'hui un investissement financier de 8 millions de dollars dans la société américaine de biotechnologie et de dermatologie Azitra Inc.



Le partenariat se concentrera sur le développement de produits pour la peau utilisant des bactéries naturelles et/ou artificielles.

Azitra bénéficie en effet déjà d'une certaine connaissance des produits thérapeutiques vivants.



De récentes publications scientifiques suggèrent que les micro-organismes peuvent contribuer de manière significative à la protection de la peau contre les invasions hostiles.





