BAT : Vers des tests de phase I du candidat vaccin au Covid19

(CercleFinance.com) - BAT annonce que Kentucky BioProcessing (KBP), sa branche bio-technologique aux Etats-Unis, prévoit de débuter une première étude de phase I portant sur son candidat vaccin au Covid-19 chez l'homme, après l'approbation de sa demande de nouveau médicament expérimental par la Food and Drug Administration américaine (FDA).



Les résultats de l'étude sont attendus à la mi-2021 et, s'ils sont positifs, permettraient de poursuivre la recherche avec une étude de phase 2, sous réserve de l'approbation réglementaire nécessaire, poursuit BAT.



Le vaccin candidat a été développé en utilisant la technologie végétale innovante à croissance rapide de KBP. Le vaccin candidat a également le potentiel d'être stable à température ambiante, ce qui pourrait être un avantage significatif pour les systèmes de santé et les réseaux de santé publique du monde entier, assure BAT.





