BAT : Tadeu Marroco, nouveau directeur général du groupe

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de BAT a annoncé ce matin la nomination de Tadeu Marroco au poste de directeur général du groupe. Il succède ainsi à Jack Bowles, qui quitte le conseil d'administration avec effet immédiat.



BAT rappelle que Tadeu Marroco a rejoint le groupe en 1992 et qu'il occupait depuis 2019 la fonction de directeur financier du groupe.



Par le passé, Tadeu Marroco a aussi occupé les postes de directeur régional pour l'Europe et l'Afrique du Nord et de directeur de la transformation du groupe.



BAT va maintenant partir à la recherche d'un nouveau directeur financier. En attendant, ce poste sera occupé en intérim par Javed Iqbal, l'actuel directeur chargé du numérique et de l'information.





