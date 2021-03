BAT : Se tourne vers le cannabis, avec Organigram

(CercleFinance.com) - BAT annonce aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration stratégique avec Organigram Inc, filiale en propriété exclusive d'Organigram Holdings Inc. L'accord s'appuie notamment sur la R&D entourant la prochaine génération de produits à base de cannabis pour adultes, et notamment le cannabidiol (CBD).



BAT, qui a déjà lancé une e-cigarette au CBD en début d'année à Manchester, au Royaume-Uni, cherche en effet à étendre son portefeuille 'au-delà de la nicotine'. Grâce à cette collaboration, le géant du tabac aura accès à des technologies de R&D de pointe et à l'expertise en matière de cannabis d'Organigram, cette société proposant déjà des produits au cannabis récréatif et médical de haute qualité au Canada, rapporte BAT.



'L'annonce d'aujourd'hui souligne notre engagement à accélérer notre transformation et à construire un avenir meilleur. Notre approche multi-catégories et centrée sur le consommateur, clé de notre transformation, vise à offrir du choix et à répondre aux besoins évolutifs des consommateurs adultes', a commenté le Dr David O'Reilly, directeur de la recherche scientifique chez BAT.





