BAT : Sanctionné pour un abaissement de prévisions

(CercleFinance.com) - British American Tobacco (BAT) recule de 3,9% à Londres, dans le sillage d'un abaissement par le groupe de ses prévisions annuelles à l'occasion d'un point d'activité à l'approche de la fin de son premier semestre.



Le géant du tabac anticipe désormais, pour l'ensemble de l'exercice en cours, une croissance de ses revenus ajustés à taux de changes constants entre 1 et 3%, alors qu'il l'attendait précédemment 'autour de la borne basse de la fourchette de 3-5%'.



Toujours en données ajustées et hors effets de changes, BAT vise maintenant une progression de son BPA à un pourcentage 'dans le milieu de la plage à un chiffre', et non plus 'dans le haut de la plage à un chiffre'.



